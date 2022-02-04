«Ак Барс-Динамо» поднялось на шестое место

В очередном матче российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» сегодня обыграло в Первоуральске «Уральский трубник» со счетом 5:3, забив четырежды за 12 минут в начале второго тайма. Дубль на счету Евгения Корева.

Позавчера дербышинцы были разгромлены в Красноярске «Енисеем» (2:9), поэтому сегодня их не нужно было особо настраивать.

И уже на четвертой минуте после удара Игоря Ларионова мяч влетел в ворота уральцев, 0:1, гости отменно разыграли угловой. Но и уральцы через 10 минут не менее эффектно забили после углового, 1:1. В середине первого тайма гости получили прекрасный шанс снова выйти вперед, но Сергей Ган не забил пенальти, пробив мимо ворот. Несмотря на постоянные взаимные атаки больше голов до перерыва соперники не забили.

Во второй половине встречи судьи назначили еще один пенальти в ворота хозяев, и на этот раз Евгений Корев не подвел казанцев, 1:2. Через семь минут Корев оформил свой дубль, завершив ударом с острого угла массированную атаку дербышинцев, 1:3. А еще через две минуты Денис Артюшин после углового увеличил преимущество динамовцев, 1:4. Три гола за восемь минут, хороший результат. Еще и Ган реабилитировался за промах с пенальти, забив с игры — 1:5. Вскоре с пенальти уральцы сократили разрыв в счете, 2:5, и на добавленной минуте отквитали еще один мяч. Но это был их последний успех. «Ак Барс-Динамо» уверенно выиграло и поднялось на шестое место.

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:5 (1:1). Голы забили: Яговцев (15), Вшивков (72 — с пенальти), Николаев (92) — Ларионов (4), Корев (56 — с пенальти, 62), Артюшин (64), Ган (68). Штраф: 30-25.

Набрав 31 очко после 19 матчей казанцы поднялись на шестое место. В следующем туре 10 февраля на своем льду «Ак Барс-Динамо» примет столичное «Динамо».