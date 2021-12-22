«АК Барс-Динамо» победило чемпиона России «Енисей»

Сегодня на своем стадионе в Дербышках казанское «Ак Барс-Динамо» принимало действующего чемпиона страны красноярский «Енисей». Со счетом 4:3 победу одержали хозяева.

Помимо чести принимать на своем льду 16-кратного чемпиона страны, в том числе в прошлом сезоне, интрига заключалась во встрече главного тренера казанцев Михаила Пашкина со своим родным клубом «Енисей». Именно Пашкин-младший, его отец Андрей Пашкин тоже приводил красноярцев к званию чемпионов России, сделал в прошлом сезоне сибиряков победителями чемпионата.

В первом тайме при сибирском морозе (-18 градусов) команды сразу побежали вперед. Моментов отличиться у обеих команды было немало, но первыми свой шанс использовали дербышинцы. Очередной гол со стандарта. Навес со штрафного, отскок, добивание Рамиля Ибрагимова, 1:0. И динамовцы не сбавляли оборотов. И как следствие второй гол, снова «стандартный» — пенальти четко реализовал Сергей Ган, 2:0.

Но скоро сибиряки один мяч отыграли, оборона хозяев зевнула, свой выход один на один использовал Дмитрий Макаров, 2:1. Красноярцы после этого активизировались. Но точку в первом тайме поставил дальним ударом Антон Шевцов, попавший точно между ног голкипера «Енисея», 3:1.

Во втором тайме игра немного успокоилась. Гости, конечно, пытались переломить ход встречи, но казанцы сдерживали их атаки. Угловой, добивание Гана, 4:1. И тут, похоже, хозяева немного расслабились. Сибиряки образцово наказали динамовцев за грубые ошибки в обороне, сократив за три минуты разрыв в счете до минимума, 4:3. «Енисей» перехватил инициативу. Не без труда, но хозяева сумели сохранить победный счет. Редкий случай — ни одного удаления у казанцев.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 4:3 (3:1). Голы забили: Ибрагимов (11), Ган (29, 69), Шевцов (44) — Макаров (31, 74), Лопатин (71). Штраф: 0-40.

После 11 матчей в активе казанцев стало 18 очков, восьмое место. В следующем туре 25 декабря дома «Ак Барс-Динамо» сыграет с первоуральским «Уральским трубником».