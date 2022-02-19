«Ак Барс-Динамо» одолело «Строитель», закрепившись на 7-м месте Суперлиги

«Ак Барс-Динамо» обыграло на своем льду сыктывкарский «Строитель», забив победный мяч в самой концовке. Матч чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом завершился со счетом 3:2.

К очной встрече, очень важной с точки зрения распределения мест в зоне плей-офф, соперники подошли соседями. Хозяева с 34 очками занимали седьмое место, гости шли восьмыми с 31 очком. Успех дербышинцев закреплял их на 7-м месте, сыктывкарцы в случае успеха догоняли бы динамовцев.

В первом тайме очень скоро мяч очутился в воротах хозяев после причудливого рикошета, 0:1. Затем у гостей получилась быстрая и размашистая контратака, 0:2. Только после этого дербышинцы проснулись и за полторы минуты отквитали оба мяча. Сначала выход один на один точным ударом завершил Сергей Ган, забив свой 25-й гол в турнире, 1:2. А потом Денис Артюшин преуспел на добивании, 2:2 — сотый гол полузащитника за родную команду. И все же сыктывкарцы смотрелись интереснее и больше атаковали. Достаточно сказать, что «Строитель» до перерыва подал 8 угловых, но не использовал ни одного.

С середины первого тайма игра заметно успокоилась. Минимум голевых моментов, без удалений. А судьба матча решилась в самой концовке. Михаил Тюко вышел к чужим воротам и пробил точно в дальний угол, 3:2. Трудная победа казанцев.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Строитель» (Сыктывкар) — 3:2 (2:2). Голы забили Ган (20), Артюшин (21), Тюко (88) — Фефелов (7), Лапшин (18). Штраф: 10-10.

После 23 матчей в активе казанцев стало 37 очков, седьмое место. В следующем туре 22 февраля на своем льду «Ак Барс-Динамо» примет кировскую «Родину».