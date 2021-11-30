«Ак Барс-Динамо» одержало четвертую победу подряд

В очередном матче чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» обыграло в Кирове «Родину» со счетом 5:3. Это четвертая кряду победа дербышинцев.

«Родина» за семь туров набрала всего три очка, «Ак Барс-Динамо» — девять, поэтому гости были фаворитами. В первом тайме соперники старались играть верхом. Так, на восьмой минуте убежал один на один нападающий гостей Сергей Ган, однако против него нарушили правила — пенальти. Тем не менее гола не случилось — удар Гана с 12-метровой отметки блестяще отразил вратарь хозяев Максим Халявин. Игровой перевес казанцев был заметен, и свой первый же угловой гости разыграли результативно, точный удар нанес Рамиль Ибрагимов, 0:1. Еще один угловой, и счет стал 0:2, теперь метко пробил Данияр Самигуллин. Сократить разрыв в счете кировчанам удалось тоже с углового, с пятой попытки, 1:2.

После перерыва Ган реабилитировался за незабитый пенальти, четко использовав выход один на один, 1:3. «Родина» приложила массу усилий, чтобы отыграться, и за 20 минут до конца встречи после углового хозяев сократила разрыв в счете до минимума, 2:3. Но уже через полторы минуты в красивом сольном проходе Денис Артюшин восстановил перевес динамовцев в два мяча, 2:4. А затем свой выход один на один четко исполнил Ибрагимов, 2:5, оформив дубль. Все, что смогли сделать кировчане, так это забить третий мяч, но и только. Добавил настроения дербышинцам голкипер Александр Темников, эффектно поймавший мяч с пенальти. Уверенная победа казанцев.

«Родина» (Киров) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:5 (1:2). Голы забили Цыганенко (44), Нелюбин (70), Шицко (89) — Ибрагимов (13, 80), Самигуллин (19), Ган (48), Артюшин (72). Штраф: 100-80. После восьми матчей в активе казанцев стало 12 очков, 7-е место. В следующем туре, 8 декабря, «Ак Барс-Динамо» примет дома архангельский «Водник».