«Ак Барс-Динамо» одержало вторую волевую победу подряд

В последнем домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» вырвало победу у кировской «Родины» со счетом 5:4, уступая после первого тайма 1:3. 500-й гол в чемпионатах страны у хозяев забил Игорь Ларионов.

В прошлом туре казанцы вырвали победу у сыктывкарского «Строителя» (3:2) в самой концовке, и сегодня зрители смогли увидеть дежавю.

Хозяева бодро начали, и Игорь Ларионов замкнул прострел на дальнюю штангу, 1:0. Но за три с половиной минуты кировчане перевернули с ног на голову ход игры, забив подряд три мяча. Сначала Евгений Леухин реализовал пенальти, 1:1. Через минуту Кирилл Литвинов забил, выйдя один на один, 1:2. А затем «Родина» реализовала угловой, 1:3. И все попытки дербышкинцев переломить ход борьбы успехом не увенчались.

И только после перерыва динамовцы забили с седьмого по счету углового. Причем это оказался 500-й гол Ларионова в чемпионатах России, 2:3. Но очень скоро кировчане вновь отодвинули хозяев на дистанцию в два мяча, Петр Цыганенко четко завершил выход один на один, 2:4. И тут очередной стандарт выручил казанцев, Денис Артюшин забил с углового, 3:4. Через десять минут Сергей Ган опять же с углового наконец-то восстановил равновесие в счете, 4:4. А на предпоследней минуте матча тот же Ган очень красиво забил победный мяч, 27-й в чемпионате лучшего бомбардира дербышинцев. Волевая победа «Ак Барс-Динамо» 5:4.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Родина» (Киров) — 5:4 (1:3).

Голы забили: Ларионов (19, 60), Артюшин (70), Ган (80, 89) — Леухин (26 — с пенальти, 30), Литвинов (27), Цыганенко (68).

Штраф: 20–40.