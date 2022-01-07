«Ак Барс-Динамо» одержало третью победу подряд

В первом матче нового года казанское «Ак Барс-Динамо» обыграло на своем льду новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 8:4. Это третья подряд победа дербышинцев в чемпионате России по хоккею с мячом. На матче присутствовал президент российской и мировой Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

В первом тайме натиск хозяев быстро материализовался в гол. Выскочивший один на один Алексей Веселов с острого угла успел протолкнуть мяч в ворота, 1:0. Еще через семь минут Сергей Ган великолепным обводящим ударом удвоил преимущество казанцев, 2:0, 14-й гол лучшего снайпера «Ак Барс-Динамо». Но гости быстро отквитали один мяч в ходе размашистой контратаки, 2:1, сумев выровнять игру. Удачный розыгрыш углового позволил динамовцам вновь уйти вперед на два мяча, 3:1, но в ходе быстрой контратаки гости снова сократили разрыв в счете до минимума, 3:2. Нелогичный, но точный удар Антона Шевцова с острого угла — 4:2. Однако на перерыв команды ушли при счете 4:3, ошибся на входе голкипер хозяев Александр Темников.

Вскоре после начала второго тайма дербышинцы второй раз забили после углового, дубль Гана, 5:3. Гости не реализовали пенальти — Темников блестяще отразил удар. Еще один угловой, добивание — 6:3. Быстрая контратака, образцовый розыгрыш, 7:3. Хет-трик Гана, идеально пробитый пенальти, 8:3. Голом с углового сибиряки подсластили горечь крупного поражения.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 8:4 (4:3). Голы забили Веселов (3), Ган (10, 51, 81 — с пенальти), Самигуллин (22), Шевцов (36), Ларионов (64), Рязанов (79) — Терехин (16), Петровский (34), Гриценко (43), Сычев (85). Штраф: 10-60.

После 14 матчей в активе казанцев стало 24 очка, седьмое место. В следующем туре, 10 января, на своем льду динамовцы примут кемеровский «Кузбасс».