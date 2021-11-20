«Ак Барс-Динамо» одержало первую победу

Четыре поражения подряд в ходе восточного выезда стоили места главному тренеру казанского клуба по русскому хоккею Александру Епифанову. Вчера он был отправлен в отставку, его сменил Михаил Пашкин. И сегодня казанцы дома обыграли «Волгу» со счетом 6:2. Дубли на счету Ларионова и Артюшина.

Дебют Пашкина пришелся на самую главную для дербышинцев игру с ульяновской «Волгой». Это аналог «зеленого дерби» в канадском хоккее («Ак Барс» — «Салават Юлаев»). И хозяева с начала первого тайма так резво рванули вперед, что уже через 45 секунд Рамиль Ибрагимов добил мяч в ворота ульяновцев, 1:0. А всего через полторы минуты Андрей Климкин восстановил равновесие, 1:1. Вскоре на лавке штрафников сидело уже трое игроков «Волги». Но хозяева не воспользовались столь внушительным численным преимуществом. И забили в меньшинстве — Игорь Ларионов замкнул прострел во вратарскую, 2:1. И вновь отличились в меньшинстве, когда Денис Артюшин реализовал пенальти, 3:1. Но следующий пенальти хозяева не реализовали. А вот гости свой пенальти забили, 3:2. Реальное дерби.

Во втором тайме жесткое противоборство на льду продолжилось, удаления следовали одно за другим. И все же в середине тайма отличным дальним ударом увеличил преимущество казанцев Ларионов, 4:2. Затем Сергей Ган забил с пенальти, 5:2, а Денис Артюшин после углового, 6:2. Первая, долгожданная победа казанцев в сезоне.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Волга» (Ульяновск) — 6:2 (3:2). Голы забили: Ибрагимов (1), Ларионов (24, 61), Артюшин (31 — с пенальти, 88), Ган (67 — с пенальти) — Климкин (3). Волгужев (45 — с пенальти). Штраф: 50-110.

После пяти матчей в активе казанцев стало три очка. В следующем туре 23 ноября на своем льду динамовцы примут нижегородский «Старт».