«Ак Барс-Динамо» одержало две победы в товарищеских встречах в Кемерово

Казанское «Ак Барс-Динамо» по хоккею с мячом провело первые товарищеские игры на большом льду в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первой игре казанцы обыграли кировскую «Родину» со счетом 9:4. Мячи у дербышинцев забили: Алексей Веселов – 3, Евгений Корев – 2, Иван Соловьев – 2, Рамиль Ибрагимов, Антон Бубнов.

Во второй встрече динамовцы вновь победили, на этот раз мурманский «Мурман» со счетом 6:5.

Тренировочный сбор «Ак Барс-Динамо» на льду стадиона «Химик» продлится до 12 августа включительно. 13 августа на этом стадионе в группе «Запад» начнутся матчи 1 этапа Кубка России, где казанцы продолжат подготовку к сезону.