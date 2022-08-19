«Ак Барс-Динамо» обыграл нижегородский «Старт» в Кубке России

В матче Кубка России по хоккею с мячом в Кемерово казанский «Ак Барс-Динамо» обыграл нижегородский «Старт» со счетом 6:5.

Первый тайм остался за хоккеистами из Казани и завершился со счетом 1:2. Отличились Михаил Тюкавин и Денис Артюшин.

Во втором тайме команды обменялись четырьмя забитыми мячами, а за «Ак Барс-Динамо» забивали Артюшин, Тюкавин, Алексей Веселов и Игорь Ларионов. Итоговый счет – 6:5 в пользу казанцев.

Завтра в заключительном туре казанцы сыграют с ульяновской «Волгой».

«Старт» (Нижний Новгород) – «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 5:6 (1:2)

Голы забили: Голубков (30), Игошин (49), Башарымов (57, 84), Котков (75) – Тюко (18, 55), Артюшин (39, 48 — с пенальти), Веселов (70), Ларионов (74). Штраф: 70-30.