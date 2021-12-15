«Ак Барс-Динамо» дал бой лидеру в Москве

Казанское «Ак Барс-Динамо» в очередном матче российской суперлиги по хоккею с мячом проиграло в Москве одноклубникам со счетом 6:8, дав бой лидеру.

Встреча с единоличным лидером — москвичи занимали первое место с 28 очками, ничего хорошего казанцам не сулила. В активе «Ак Барс-Динамо» перед этой встречей было 15 очков, седьмое место. В итоге хотя гости и проиграли, но провели отличный матч, показав великолепную реализацию стандартных положений.

В первом тайме спокойное начало оказалось на руку гостям. Со второго захода дербышинцы использовали угловой, точный удар нанес Данияр Самигуллин, 0:1. Но всего через четыре минуты москвичи отыгрались, очень красивый мяч забил Роман Тарковский, 1:1. Игра повеселела, в течение минуты соперники обменялись голами, 2:2. Игра смотрится, хотя, понятно, хозяева атакуют больше. А дербышинцы в третий раз подряд реализуют стандартное положение, после штрафного вновь забили с углового после удара Дениса Артюшина, 2:3. Лучший бомбардир чемпионата Алмаз Миргазов восстановил равновесие, 3:3, забив свой 31-й гол. Но на перерыв команды ушли при счете 3:4, это Антон Шевцов первым успел на добивание, 3:4. Редкий случай, ни одного удаления за тайм.

Во втором тайме уже хозяева забили с углового — 4:4. Затем они не смогли реализовать пенальти — его блестяще отразил вратарь гостей Александр Темников, но забили с игры, 5:4. Сказались два подряд удаления у гостей, и счет изменился на 6:4. Сергей Ган на дальней штанге сократил разрыв в счете до минимума — 6:5. И еще один «стандарт» от дербышинцев, угловой реализовал Рамиль Ибрагимов, 6:6. Перестрелка продолжилась — 7:6. Чуть-чуть не хватило дербышинцам, чтобы отнять хотя бы очко у москвичей, 8:6.

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 8:6 (3:4). Голы забили Дарковский (13), Ахманаев (21, 62), Миргазов (37, 78), Филиппов (55, 64), Повенский (90) — Самигуллин (9), Веселов (22), Артюшин (32), Шевцов (43), Ган (67), Ибрагимов (75). Штраф: 10-20.