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Ру Тат
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26 октября 2021  17:30
Cергей Гаврилов

Четыре хоккеиста «Ак Барса» примут участие в Кубке Карьяла

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Сегодня тренерский штаб сборной России определил состав команды, которая примет участие в первом этапе Евротура – Кубке Карьяла (Карелии), сообщает пресс-служба ФХР.

Казанский «Ак Барс» отправит в сборную страны четверых игроков: вратаря Тимура Билялова, нападающих Артема Галимова, Дмитрия Воронкова и Илью Сафонова.

Сбор национальной команды начнется 7 ноября в Москве, 9 ноября сборная вылетит в Хельсинки. Российским хоккеистам предстоят матчи с Финляндией (11 ноября), Швецией (13 ноября) и Чехией (14 ноября).

#ак барс
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