Четыре хоккеиста «Ак Барса» примут участие в Кубке Карьяла

Сегодня тренерский штаб сборной России определил состав команды, которая примет участие в первом этапе Евротура – Кубке Карьяла (Карелии), сообщает пресс-служба ФХР.

Казанский «Ак Барс» отправит в сборную страны четверых игроков: вратаря Тимура Билялова, нападающих Артема Галимова, Дмитрия Воронкова и Илью Сафонова.

Сбор национальной команды начнется 7 ноября в Москве, 9 ноября сборная вылетит в Хельсинки. Российским хоккеистам предстоят матчи с Финляндией (11 ноября), Швецией (13 ноября) и Чехией (14 ноября).