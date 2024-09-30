«Ак Барс» беззвездный, но эффективный. Как игроки Гатиятулина становятся командой-звездой

Фото: ak-bars.ru

Проверка «Автомобилистом». Сравнили, в чем прибавил «Ак Барс» с весны

Со времен тотального позора «Ак Барса» с вылетом из первого раунда плей-офф от «Автомобилиста» прошло более полугода.

За это время «Ак Барс» уже пережил перезагрузку. В Казани была пересмотрена стратегия развития клуба и главной команды, сменился главный тренер, пересобран состав…

В Екатеринбурге же напротив - постарались сохранить все лучшее, что позволило «Автомобилисту» в прошлом сезоне добраться до полуфинала Кубка Гагарина, выбив два топ-клуба по пути. И начало нынешнего сезона показало, что стратегия себя оправдывает – уральская команда продолжает наводить шороху, возглавляя Восточную конференцию.

Поэтому вчерашний матч стал лучшим срезом того, насколько новый «Ак Барс» выгодно (или невыгодно) отличается от команды ушедшей эпохи.

Что ж, мы увидели, что стратегия под названием «Вместо звезд – команда-звезда» тоже себя оправдывает. Делать скороспелых выводов не будем, сезон длинный, и переиграй этот матч еще раз завтра, все может сложиться совсем по-другому. Однако ясно одно: за нынешним «Ак Барсом» интересно и хочется наблюдать.

Если еще летом среди болельщиков и журналистов шли разговоры о том, что с отъездом Радулова, Шипачева и Кагарлицкого «Ак Барс» серьезно просядет в медийной привлекательности и болельщик на арену не пойдет, то теперь очевидно, что и без громких имен (за исключением пары) казанцы могут привлекать внимание за счет наполнения игры.

Вчера на льду «Уральца» гости не просто доминировали, потому что взвинтили темп после пропущенного быстрого гола. Они действовали по установке. Как признался в перерыве Коршков, задачей было «присесть на защитников» уральцев. Нападающие включили мощный форчекинг и буквально задушили им соперника. Второй компонент, который сработал – самоотверженность. «Барсы» заблокировали 21 бросок оппонентов, прилично разгрузив Тимура Билялова – до него шайба долетела 31 раз.

Добавляют эффекта и зрелищности комбинации, с помощью которых казанцы забивают голы. Вчера ни одной шайбы в ворота екатеринбуржцев не влетело после дальних бросков. «Барсы» разыгрывали комбинации, подключали защитников, как в случае с Лямкиным, поучаствовавшим в пятом голе, искали свободное пространство на пятаке и переправляли шайбы в ворота в упор. Пока что это подкупает болельщика.

Сейчас уже можно уверенно говорить о том, что за безработный период Анвар Гатиятулин серьезно пересмотрел свой подход к хоккею. Не последнюю роль сыграли стажировки за океаном.

Фото: ak-bars.ru

Однако ложка дегтя состоит в том, что все три матча выездной серии казанцев не были ровными. В Тольятти и Екатеринбурге пришлось переламывать ход игр и выступать в роли догоняющих. С Магнитогорском преимущество едва не упустили. Это тот компонент, над которым Гатиятулину нужно работать приоритетно.

Подтянув стабильность, казанцы смогут уверенно рассчитывать на безоговорочное лидерство на Востоке.

Разрыв во имя результата. Коршкову лучше без Сэмов, а им - без него

Катастрофически начало сезон звено Кирилла Семенова. За первые три матча у Семенова, Коршкова и Кошелева было 0 заброшенных шайб на троих.

Два лучших хоккеиста «Ак Барса» прошлой зимы поблекли на фоне звена Яшкина. А новичок выглядел предельно невзрачно.

Время и тренеры расставили все по своим местам. Как только стало очевидно, что у Егора так и не срослось с Сэмами, тренерский штаб отреагировал и внес корректировки. Сейчас ему явно комфортнее с Ильей Сафоновым и внезапно вернувшимся в игру Артемом Галимовым. А Кошелев и Семенов вновь стали приносить очки с Тереховым в тройке.

Накануне Коршков, помимо заброшенной шайбы, оформил две голевые передачи, провел два силовых и закончил матч с показателем полезности «+1».

Фото: ak-bars.ru

Семенов же параллельно набрал 2 (1+1) очка, выиграв 72,7% вбрасываний. Да, забросил он с не совсем привычными партнерами, а голевую передачу ему отдавал и вовсе защитник Лямкин, но по взаимодействию Кирилл также выглядит лучше, чем на старте сезона.

Перестановки сделали «Ак Барс» одной из самых разноплановых команд лиги. Вчера в Екатеринбурге забрасывали представители всех четырех звеньев.

В прошлом сезоне Зинэтула Билялетдинов тоже старался искать сочетания, когда не шло у звезд, но в некоторых тройках про гибкость порой забывал. Например, упорно ставил в третье звено Станислава Галиева, у которого явно не шло, и продолжал выпускать Артема Галимова в четвертом с совершенно не подходящими ему партнерами.

Гатиятулин же пока угадывает с перестановками. Похоже, штаб «Ак Барса» нашел идеальные сочетания уже в первый месяц сезона. Остается рассчитывать, что эта химия не распадется за длинный чемпионат до самого мая.

Зря критиковали Бабенко?

Пожалуй, самую большую порцию критики генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин получил за приобретение Егора Бабенко.

Основным возражением в его адрес было – для чего брать форварда-ролевика с очень средними показателями и не выдающейся статистикой даже на уровне «Лады», если у самих своего шанса ждет целая группа доморощенных молодых форвардов. Тот же Радэль Замалтдинов, целая группа нападающих, отправленных в Альметьевск.

На предсезонной пресс-конференции Валиуллин объяснял корреспонденту «ТИ-Спорт», что Егор будет прямой заменой Артему Лукоянову.

Фото: ak-bars.ru

Однако начало сезона только усилило давление на менеджеров «Ак Барса». Бабенко выглядел невзрачно, и говорить о замене Лукоянова не приходилось. Но, отсидев пару матчей вне игры, Егор явно сменил подход. В последних двух играх у него две шайбы и показатель полезности «+3».

Станет ли он полноценной заменой ушедшему 89-му номеру? Сомнительно, но в качестве ролевика вписывается вполне неплохо.