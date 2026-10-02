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На главную ТИ-Спорт 2 октября 2026 09:45

«Ак Барс» без травмированного Галимова примет «Трактор» в 19:00

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«Ак Барс» без травмированного Галимова примет «Трактор» в 19:00
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на своей площадке примет челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Казанцы подходят к матчу на третьем месте в Восточной конференции с 15 очками после 11 игр, «Трактор» идет восьмым с 8 очками. В первой очной встрече сезона 9 сентября «Ак Барс» выиграл дома со счетом 2:1.

Нападающий Артем Галимов выбыл из строя примерно на полтора-два месяца из-за травмы лица и руки, полученной в матче с «Металлургом» после силового приема.

Форварду, вероятно, потребуется операция, он внесен в список травмированных.

Галимов в текущем сезоне набрал 6 (4+2) очков в 10 матчах и был игроком первого звена, спецбригад большинства и меньшинства.

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