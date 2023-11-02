«Ак Барс» без шансов проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе

«Ак Барс» крупно уступил «Салавату Юлаеву» в Уфе в третьем «Зеленом дерби сезона».

После возвращения в состав Вадима Шипачева и Александра Радулова тренерский штаб казанцев вновь вернулся к привычной конфигурации первого звена, а Евгений Свечников опустился во вторую тройку к Илье Сафонову и Кириллу Петрову.

Первый период, несмотря на обилие моментов, оказался «сухим», хотя «Салават» был намного ближе к голу.

Во втором периоде Уфа продолжила натиск, и дожала таки свое. На 32 минуте встречи казанцы недоработали в средней зоне после выноса шайбы. Ее подхватил Николас Мелош, отдал разрезающую передачу на Ивана Дроздова, который вошел в зону «Ак Барса», просочился через оборону казанцев и прицельным броском отправил снаряд под перекладину. Тимур Билялов оказался бессилен – 1:0.

В третьем периоде уфимцы выстрелили дуплетом. Сначала все тот же Мелош на скорости ворвался в зону «Ак Барса» по борту, отдал на Глеба Кузьмина, а тот закатился за ворота и выдал на Дроздова, который расстрелял Билялова. Уже через 20 секунд игрового времени Михаил Науменков беспрепятственно вошел в зону «Ак Барса», не стал сближаться с вратарем и нанес мощный дальний бросок и прошил Тимура – 3:0. После этого Билялов отправился на лавку, но менять стоило бы всю оборону.

На последних секундах игры Дмитрий Яшкин все-таки счет размочил при игре 6 на 5, но это максимум, что казанцы смогли предложить сопернику – 3:1 итоговый счет в очередном «Зеленом дерби».

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

1:0 – Дроздов (Мелош, 33:20)

2:0 – Дроздов (Кузьмин, Мелош, 39:10)

3:0 – Науменков (43:27)

3:1 – Яшкин (6х5)