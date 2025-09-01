Ак Барс Банк знакомит первоклассников с достопримечательностями Татарстана

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

В День знаний около 60 тысяч первоклассников республики получили подарок от Ак Барс Банка — книгу с интерактивной игрой «Сокровища Татарстана: приключения Барсика и его друзей».

Увлекательное издание знакомит детей с достопримечательностями и культурой родного края. Достаточно навести камеру телефона на один из куар-кодов, размещенных на страницах книги, чтобы стать участником захватывающего путешествия. Выполняя задания вместе с любознательным Барсиком и его одноклассниками, юные читатели спасают Татарстан от проделок вредного Кляксуса, учат его быть добрее, бережно относиться к достопримечательностям родного края и ценить дружбу.

Книгу традиционно презентовали на школьных линейках сотрудники Ак Барс Банка. Проект «Подарок первокласснику» реализуется с 1997 года и является ярким примером приверженности банка ESG-повестке. С тех пор как организация приняла стратегию по устойчивому развитию на 2022-2026 гг., это направление стало особенно важным. Повышая уровень знаний младших школьников, банк вносит свой вклад в реализацию глобальной цели ООН по обеспечению справедливого качественного образования.

В этом году книга «Сокровища Татарстана: приключения Барсика и его друзей» учит детей и финансовой грамотности. Интегрированная в неё информация о Детской карте жителя Республики Татарстан, раскрывает читателям возможности банковского продукта.

Подробнее о Детской карте жителя Республики Татарстан и условиях её оформления можно узнать на сайте банка.

