Ак Барс Банк запустил вклад «Урожайный» до 12% годовых

С первого дня осени Ак Барс Банк запустил новый вклад «Урожайный» с максимально возможной процентной ставкой до 12% годовых при выполнении дополнительных условий. Депозит можно открыть на срок от трех месяцев до трех лет на сумму от 10 тыс. до 5 млн рублей. Депозит не предусматривает возможности пополнения и частичного снятия средств. Акционный вклад можно будет открыть до 31 октября 2023 года в мобильном приложении, на сайте и в отделениях Ак Барс Банка.

Для новых клиентов*, в зависимости от срока вклада, действует увеличенная процентная ставка от +0,75% до +2,25% годовых к базовой процентной ставке. Минимальная гарантированная процентная ставка при открытии вклада на три года — 9,5%.

Среди условий, влияющих на процентную ставку, также присутствует наличие у клиента Коробки** Ак Барс Банка. Ознакомиться с полными условиями вклада можно на сайте банка по ссылке.

*Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения Договора срочного вклада не имеют в ПАО «АК БАРС» БАНК действующих срочных вкладов и не имели в ПАО «АК БАРС» БАНК заключенных Договоров срочных вкладов в течение последних 90 (девяносто) календарных дней.

**Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим Договор об обслуживании Коробки ПАО «АК БАРС» БАНК, состоящий в совокупности из следующих документов: Условия обслуживания Коробок ПАО «АК БАРС» БАНК (далее — Условия обслуживания), Тарифы по обслуживанию Коробок, заявление на подключение Коробки ПАО «АК БАРС» БАНК. Действующие Тарифы по обслуживанию Коробок и Условия обслуживания размещаются на официальном сайте Банка в cети Интернет и/или в Системе «АК БАРС Онлайн», и/или в информационном пространстве структурных подразделений Банка, осуществляющих обслуживание клиентов, в доступном для ознакомления клиентов месте. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.