Ак Барс Банк запустил удаленную идентификацию для новых клиентов с помощью биометрии

Теперь стать клиентом Ак Барс Банка можно удаленно через Единую биометрическую систему (ЕБС). Это позволит совершать полный спектр операций онлайн, без необходимости посещения офиса. Например, открыть вклад и счет, оформить кредит, заказать цифровую карту или карту на физическом носителе, провести платеж или перевод, безналично купить или продать валюту и драгметаллы, а также полноценно пользоваться другими продуктами и сервисами банка.

При наличии сданных биометрических данных процедура регистрации в мобильном приложении Ак Барс Онлайн и в интернет-банке на базе биометрии занимает не более пяти минут. Если у клиента еще нет биометрического профиля, ему нужно зарегистрировать его в ЕБС в отделении любого банка.

Напомним, Ак Барс Банк вошел в число первых российских кредитных учреждений, которые начали собирать биометрические данные и регистрировать пользователей в ЕБС еще в 2018 году. В дальнейшем банк планирует увеличивать перечень оказываемых по биометрии услуг, в том числе для корпоративных клиентов.

Единая биометрическая система создана по инициативе Центрального банка России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Хранение и обработка биометрических персональных данных соответствует требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура удаленной идентификации гражданина с помощью ЕБС надежно защищена от взлома и мошенничества с помощью самых высоких стандартов защиты информации. Биометрические данные гражданина передаются по защищенному отечественными криптоалгоритмами каналу связи и хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме отдельно от других персональных данных, таких как Ф.И.О., паспорт, СНИЛС и др.

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