Ак Барс Банк запустил сервис «Ипотека онлайн» для дистанционной подачи заявки с возможностью направить в банк необходимые для ипотечного кредита документы.

Отправка заявок открыта в любое время суток независимо от местонахождения пользователя. Ак Барс Банк направит условия по кредиту: одобренную сумму, размер ежемесячного платежа и процентную ставку. Если решение положительное, с клиентом свяжется специалист и предоставит подробную информацию.

Благодаря удобному интерфейсу заполнение онлайн-заявки займет несколько минут. Пользователю необходимо выбрать одну из нескольких программ Ак Барс Банка в зависимости от категории недвижимости.

«Основной тренд сейчас — цифровизация услуг и создание возможностей для дистанционного обслуживания. Личный кабинет „Ипотека онлайн“ не только сэкономит время на подачу заявки и снизит необходимость посещения офиса банка, но и позволит оперативно решить жилищный вопрос», — прокомментировал новацию заместитель председателя правления Ак Барс Банка Алексей Акимов.

Ак Барс Банк реализовал новый ипотечный сервис совместно с платформой «Цифровая ипотека». В дальнейших планах — расширение функционала и новые пользовательские возможности.

«В условиях быстрого роста популярности цифровых сервисов банки, предлагающие клиентам современный пользовательский опыт, нарастят долю рынка, — подчеркнул директор по развитию платформы «Цифровая ипотека» Дмитрий Охрименко. — Я рад, что благодаря нашему совместному проекту с командой Ак Барс Банка клиенты банка получили возможность оформить ипотеку, не выходя из дома, что особенно актуально в эти дни».