Ак Барс Банк запустил семейную ипотеку под 4,65% годовых

Ак Барс Банк запустил программу ипотеки с государственной поддержкой под 4,65%* годовых — льготная ставка действует на весь срок кредитования. Воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2022 года.

В отличие от большинства банков Ак Барс Банк предоставляет возможность использовать материнский (семейный) капитал для частичного или полного покрытия первоначального взноса по кредиту. Благодаря этому большее количество клиентов могут получить собственное жилье на льготных условиях. Также в качестве первоначального взноса могут быть использованы иные средства, полученные из федерального бюджета субъектов РФ, местных бюджетов или организации работодателя.

По государственной программе можно приобрести квартиру на этапе строительства или купить у первого собственника готовую жилую недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. Также по льготной ставке можно рефинансировать субсидированный кредит, полученный ранее в других банках. Воспользоваться ипотечной программой с государственной поддержкой могут клиенты, работающие по найму, у которых с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родился второй и/или последующий ребенок.

В случае рождения ребенка с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. кредит предоставляется не позднее 01.03.2023 г. В случае рождения ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид», с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2027 г. — не позднее 31 декабря 2022 г.

Получить подробную информацию о программе, рассчитать ипотеку и оставить заявку можно на сайте банка.

*Скидка применяется при сумме кредита от 5 млн рублей (при приобретении недвижимости, расположенной в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области — от 8 млн рублей) и первоначальном взносе от 20,01%, а также при предоставлении согласия на цифровой профиль гражданина.