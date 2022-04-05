Ак Барс Банк запустил решение для быстрого старта бизнеса в сфере торговли

Ак Барс Банк разработал комплексное решение для быстрорастущего сегмента розничной торговли: «Ак Барс Решение 3 в 1».

Оно позволяет в одно посещение решить ключевые вопросы для розничного ритейла:

— как удобно и выгодно принимать платежи от клиентов за товары и услуги;

— как осуществлять быстрые расчеты с контрагентами, не затрачивая лишних средств;

— как обеспечить исполнение требований 54-ФЗ.

Решение включает расчетный счет с набором необходимых ежемесячных операций и возможностью бесплатного обслуживания, бесплатную корпоративную карту и онлайн-кассу с эквайрингом.

Онлайн-касса уже зарегистрирована в налоговой и у оператора фискальных данных, а все работы по ее подготовке к работе и доставке банк берет на себя.

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