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Ру Тат
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Экономика
5 апреля 2022  14:58

Ак Барс Банк запустил решение для быстрого старта бизнеса в сфере торговли

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Ак Барс Банк разработал комплексное решение для быстрорастущего сегмента розничной торговли: «Ак Барс Решение 3 в 1».

Оно позволяет в одно посещение решить ключевые вопросы для розничного ритейла:

— как удобно и выгодно принимать платежи от клиентов за товары и услуги;

— как осуществлять быстрые расчеты с контрагентами, не затрачивая лишних средств;

— как обеспечить исполнение требований 54-ФЗ.

Решение включает расчетный счет с набором необходимых ежемесячных операций и возможностью бесплатного обслуживания, бесплатную корпоративную карту и онлайн-кассу с эквайрингом.

Онлайн-касса уже зарегистрирована в налоговой и у оператора фискальных данных, а все работы по ее подготовке к работе и доставке банк берет на себя.

Оставить заявку можно по ссылке.

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