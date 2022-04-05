Ак Барс Банк запустил решение для быстрого старта бизнеса в сфере торговли
Ак Барс Банк разработал комплексное решение для быстрорастущего сегмента розничной торговли: «Ак Барс Решение 3 в 1».
Оно позволяет в одно посещение решить ключевые вопросы для розничного ритейла:
— как удобно и выгодно принимать платежи от клиентов за товары и услуги;
— как осуществлять быстрые расчеты с контрагентами, не затрачивая лишних средств;
— как обеспечить исполнение требований 54-ФЗ.
Решение включает расчетный счет с набором необходимых ежемесячных операций и возможностью бесплатного обслуживания, бесплатную корпоративную карту и онлайн-кассу с эквайрингом.
Онлайн-касса уже зарегистрирована в налоговой и у оператора фискальных данных, а все работы по ее подготовке к работе и доставке банк берет на себя.
Оставить заявку можно по ссылке.