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Ру Тат
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Экономика
17 октября 2022  16:59

Ак Барс Банк запустил продажу и переводы в тенге, драмах и сомах

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Банк запустил услугу по открытию счетов, безналичной продаже и переводам в казахстанских тенге, киргизских сомах и армянских драмах. Актуальные курсы можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении Ак Барс Онлайн. Счета можно открыть в офисах банка, в мобильном и интернет-банке.

После открытия счета клиент сможет проводить в этих валютах трансграничные переводы через офисы банка. Комиссия составит 0,6%. Полный список офисов опубликован на официальном сайте кредитной организации по ссылке.

Ранее банк открыл возможность безналичной покупки, открытия счетов и переводов в турецких лирах и дирхамах.

Альтернативные валюты все чаще выступают доступным инструментом диверсификации портфеля валют и защиты сбережений от обесценивания в долгосрочной перспективе.

Клиентам банка по-прежнему доступны китайские юани, британские фунты и швейцарские франки. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК

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