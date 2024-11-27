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Ак Барс Банк запустил онлайн-курс по выбору системы налогообложения для бизнеса
Ак Барс Банк разработал бесплатный обучающий курс для предпринимателей «Как выбрать систему налогообложения для бизнеса». Он поможет разобраться в вариантах налоговых режимов и подобрать наиболее выгодный для компании или индивидуального предпринимателя.
Обучение включает семь уроков с практическими заданиями, пройти их может любой желающий.
Участники узнают:
— что такое УСН, АУСН, ОСН, НПД, ПСН, ЕСХН, чем они различаются;
— в чем особенности систем налогообложения;
— сколько налогов нужно платить, как и когда сдавать отчетность.
Кроме того, участники получат чек-лист, который поможет определиться с системой налогообложения. В конце обучения всех ждет итоговое тестирование.
Пройти курс можно на платформе банка по ссылке.
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