Ак Барс Банк запустил онлайн-курс по выбору системы налогообложения для бизнеса

Ак Барс Банк разработал бесплатный обучающий курс для предпринимателей «Как выбрать систему налогообложения для бизнеса». Он поможет разобраться в вариантах налоговых режимов и подобрать наиболее выгодный для компании или индивидуального предпринимателя.

Обучение включает семь уроков с практическими заданиями, пройти их может любой желающий.

Участники узнают:

— что такое УСН, АУСН, ОСН, НПД, ПСН, ЕСХН, чем они различаются;

— в чем особенности систем налогообложения;

— сколько налогов нужно платить, как и когда сдавать отчетность.

Кроме того, участники получат чек-лист, который поможет определиться с системой налогообложения. В конце обучения всех ждет итоговое тестирование.

Пройти курс можно на платформе банка по ссылке.

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