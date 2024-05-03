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Ак Барс Банк запустил новый вклад «Яркое настроение» со ставкой 16,5% годовых
Ак Барс Банк запустил новый вклад «Яркое настроение» с максимально возможной процентной ставкой — 16,5% годовых. Депозит можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет и на сумму от 10 000 до 5 000 000 рублей.
Для новых клиентов* в зависимости от срока вклада к процентной ставке предусматривается надбавка — до 3,5% годовых, а при подключении Коробки** ставка будет еще выше. Так, по вкладу на 3 месяца с Коробкой «Больше, чем ожидал», ставка для новых клиентов составит 16,5% годовых. Действующим клиентам выгодно будет разместить денежные средства на 6 месяцев со ставкой — 15% годовых.
Депозит не предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств, выплата процентов осуществляется в конце срока.
Открыть вклад можно с 3 мая по 2 июля 2024 года в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделении Ак Барс Банка.
*Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения Договора срочного вклада не имеют в Ак Барс Банке действующих и/или не имели заключенных в течение последних 90 календарных дней Договоров срочных вкладов и/или Договоров текущих счетов категории «Доходный».
** Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим Договор об обслуживании Коробки, состоящий из Условий, Тарифов и заявления на подключение Коробки Ак Барс Банка. Действующие Тарифы по обслуживанию Коробок и Условия обслуживания размещаются на официальном сайте банка в cети Интернет и/или в Системе Ак Барс Онлайн и/или в информационном пространстве структурных подразделений банка, осуществляющих обслуживание клиентов, в доступном для ознакомления клиентов месте.
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