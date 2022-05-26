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Экономика
26 мая 2022  12:46

Ак Барс Банк запустил льготную ипотеку по ставке от 4,2% для сотрудников IT-компаний

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Ак Барс Банк начал прием заявок по программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, предлагая одну из наиболее выгодных на рынке ставок — 4,5%. Для сотрудников компаний — зарплатных клиентов ставка составит от 4,2%.
 
Максимальный размер кредита в регионах РФ с численностью населения менее 1 млн человек — до 9 млн рублей. В регионах с численностью более 1 млн человек — до 18 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15%, возможно использование материнского капитала. 
 
IT-ипотека распространяется на покупку жилья в строящихся и готовых многоквартирных домах, домах блокированной застройки, строительство дома и покупку земельного участка.
 
Взять ипотеку с поддержкой могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно со средним уровнем ежемесячной зарплаты от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для регионов-миллионников и от 100 тыс. — в остальных регионах.
 
Для получения льготной ипотеки специалист должен быть сотрудником аккредитованной IT-компании.
 
Условия по ипотеке могут измениться, если работник уволился и в течение трех месяцев не устроился в другую аккредитованную IT-компанию.
 
Период действия программы — до 31 декабря 2024 года. Подача заявок доступна на сайте и в офисах банка.

#ак барс банк #Ипотека
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