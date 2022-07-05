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Ру Тат
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Экономика
5 июля 2022  12:10

Ак Барс Банк запустил ипотеку по двум документам по ставке от 5,59%

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С 1 июля банк запускает программу ипотечного кредитования по двум документам. Для подачи заявки на ипотеку достаточно паспорта и дополнительного документа, подтверждающего личность.
 
Оформление ипотеки становится значительно проще. По двум документам можно подать заявку на семейную ипотеку по ставке от 5,59%, ипотеку с господдержкой по ставке от 6,29%, по программе «Перспектива» в новостройках или по программе «Мегаполис» на вторичном рынке.
 
Размер первоначального взноса составляет от 30%. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей.

#ак барс банк
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