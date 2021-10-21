Ак Барс Банк запустил факторинг

Ак Барс Банк заключил первую сделку по факторинговому обслуживанию. Первым факторинговым клиентом стала компания «Феррони Йошкар-Ола». Группа компаний «Феррони» — крупнейший экспортер входных металлических дверей и занимает первое место в России, СНГ и Европе по объему их производства.

С клиентом реализован агентский факторинг — финансирование поставщиков компании. Первое финансирование было направлено на оплату счетов за металлопрокат.

На сегодняшний день Ак Барс Банк предоставляет бизнесу все виды факторинга, существующие на российском рынке: факторинг с правом регресса, без права регресса, реверсивный регрессный и безрегрессный, закрытый, предпоставочный и агентский.

Причем процесс оформления факторинга полностью электронный — договор заключается с помощью электронной цифровой подписи. Для клиентов по факторинговому обслуживанию доступен личный онлайн-кабинет для контроля финансирования и расходной части с формированием необходимых отчетов. Процесс верификации также осуществляется в режиме онлайн.

«Ключевые преимущества факторинга в Ак Барс Банке — быстрое обслуживание, конкурентная процентная ставка и прозрачные тарифы, а также команда профессионалов, которая сможет удовлетворить потребности любого клиента от Калининграда до Владивостока за счет широкого территориального присутствия. Наша цель — войти в топ-10 банков на рынке факторингового обслуживания и достичь технологического лидерства в электронном факторинге», — отметил начальник управления цифрового факторинга дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Алексей Дробот.

«Благодарим Ак Барс Банк за удачный опыт и надеемся, что в ближайшее время этот сервис станет популярным среди клиентов банка и промышленной индустрии, поскольку ей особо необходимы продукты, которые по сути являются альтернативой краткосрочным финансовым вложениям», — подчеркнул финансовый директор компании «Феррони» Олег Князьков.