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Ак Барс Банк запустил бесплатный онлайн-курс по финансам для предпринимателей
Ак Барс Банк запустил онлайн-курс для предпринимателей, которые хотят навести порядок в финансах компании. Обучение включает 22 урока с практическими заданиями, пройти их может любой желающий.
Участникам расскажут:
— как компании правильно ставить финансовые цели;
— как увеличить прибыль;
— какие бывают финансовые планы и как вести управленческую отчетность;
— как автоматизировать работу с финансами.
Кроме того, на курсе научат, какие этапы проходит компания в процессе масштабирования и какие сотрудники нужны на каждом из них, а также как искать и нанимать сотрудников в финансовый отдел и другим аспектам деятельности организации.
В конце обучения всех участников ждет итоговое тестирование.
Пройти курс можно по ссылке. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
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