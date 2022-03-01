Ак Барс Банк запустил акцию «Первый пенсионер»

Ак Барс Банк проводит акцию «Первый пенсионер» и дополнительно начисляет 1 000 рублей клиентам, получающим пенсию или другое регулярное пособие.

Для участия в акции необходимо оформить карту МИР «Забота» Ак Барс Банка и дождаться зачисления первой пенсионной выплаты. Вознаграждение начисляется единоразово на счет карты не позднее 15 числа следующего месяца.

Держателям карты «Забота» Ак Барс Банка предоставляется бесплатное обслуживание, снятие наличных без комиссии, а также скидка на проезд в общественном транспорте. Оформить карту и подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте банка.

Сроки проведения акции — с 1 февраля по 31 мая 2022 года.