Ак Барс Банк запускает вклад «Новый» до 11,1% годовых

С 1 июня Ак Барс Банк запускает вклад «Новый» со ставкой до 11,1% годовых на срок до 3 лет и на сумму от 10 тысяч до 5 млн рублей.

Для новых клиентов будет действовать увеличенная процентная ставка +2% годовых к базовой процентной ставке. Максимальную ставку можно получить при выполнении ряда условий*.

По вкладу «Новый» проценты начисляются в рублях ежедневно на начало операционного дня и выплачиваются в конце срока вклада.

Открытие вклада доступно в мобильном приложении, на сайте и в отделениях Ак Барс Банка.

Вклад не предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. Ознакомиться с условиями вклада можно на сайте банка по ссылке.

*Для новых клиентов по вкладу «Новый» действуют особые условия — повышение ставки на 2% годовых. Также среди условий, влияющих на процентную ставку, — наличие действующей банковской «Карты Долголетия» или при предъявлении, документа подтверждающего факт назначения пенсии или достижения возраста 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин;

— открытие вклада в мобильном или интернет-банке;

— наличие у клиента Коробки Ак Барс Банка.

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