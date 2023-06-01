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Ак Барс Банк запускает вклад «Новый» до 11,1% годовых
С 1 июня Ак Барс Банк запускает вклад «Новый» со ставкой до 11,1% годовых на срок до 3 лет и на сумму от 10 тысяч до 5 млн рублей.
Для новых клиентов будет действовать увеличенная процентная ставка +2% годовых к базовой процентной ставке. Максимальную ставку можно получить при выполнении ряда условий*.
По вкладу «Новый» проценты начисляются в рублях ежедневно на начало операционного дня и выплачиваются в конце срока вклада.
Открытие вклада доступно в мобильном приложении, на сайте и в отделениях Ак Барс Банка.
Вклад не предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. Ознакомиться с условиями вклада можно на сайте банка по ссылке.
*Для новых клиентов по вкладу «Новый» действуют особые условия — повышение ставки на 2% годовых. Также среди условий, влияющих на процентную ставку, — наличие действующей банковской «Карты Долголетия» или при предъявлении, документа подтверждающего факт назначения пенсии или достижения возраста 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин;
— открытие вклада в мобильном или интернет-банке;
— наличие у клиента Коробки Ак Барс Банка.
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