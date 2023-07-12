С 12 июля Ак Барс Банк запускает вклад «Летний бриз» с максимально возможной процентной ставкой до 10% годовых при выполнении дополнительных условий. Вклад можно открыть на срок от 181 до 1100 дней. Минимальная гарантированная процентная ставка от 6,4%. Вклад можно открыть на сумму от 10 тыс. до 2 млн рублей.

Для новых клиентов* будет действовать увеличенная процентная ставка +0,6% годовых к базовой процентной ставке. Акционный вклад можно будет открыть до 18 августа 2023 года в мобильном приложении, на сайте и в отделениях Ак Барс Банка. Вклад не предусматривает возможности пополнения и частичного снятия средств. Один человек может иметь одновременно не более одного действующего договора вклада «Летний бриз».

Кроме того, среди условий, влияющих на процентную ставку — наличие действующей банковской «Карты Долголетия» или документа, подтверждающего факт назначения пенсии или достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин; открытие вклада в мобильном приложении или интернет-банке; наличие у клиента Коробки Ак Барс Банка.

* Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения договора срочного вклада не имеют в ПАО «АК БАРС» БАНК действующих срочных вкладов и не имели в ПАО «АК БАРС» БАНК заключенных договоров срочных вкладов в течение последних 90 календарных дней. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.