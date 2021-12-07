Ак Барс Банк запускает специальное предложение – вклад «Алтын»

Ак Барс Банк предлагает клиентам новый срочный вклад «Алтын» с доходностью до 7,5% годовых. Вклад открывается на сумму от 50 тысяч рублей сроком на 181, 370 дней.

Доход выплачивается в конце срока вклада. Возможность пополнения, частичного снятия и пролонгации не предусмотрена. Вклад «Алтын» можно открыть в любом отделении банка, а также в мобильном или интернет-банке до 31 января 2022 г. включительно.

Для новых клиентов по вкладу «Алтын» действуют особые условия – повышение ставки на 0,75% годовых.

Также среди условий, влияющих на процентную ставку, – наличие действующей банковской карты «Карта Долголетия» или достижение возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин, открытие вклада в мобильном или интернет-банке, наличие у клиента Коробки ПАО «АК БАРС» БАНК.