Ак Барс Банк запускает специальное предложение – вклад «Алтын»
Ак Барс Банк предлагает клиентам новый срочный вклад «Алтын» с доходностью до 7,5% годовых. Вклад открывается на сумму от 50 тысяч рублей сроком на 181, 370 дней.
Доход выплачивается в конце срока вклада. Возможность пополнения, частичного снятия и пролонгации не предусмотрена. Вклад «Алтын» можно открыть в любом отделении банка, а также в мобильном или интернет-банке до 31 января 2022 г. включительно.
Для новых клиентов[1] по вкладу «Алтын» действуют особые условия – повышение ставки на 0,75% годовых.
Также среди условий, влияющих на процентную ставку, – наличие действующей банковской карты «Карта Долголетия» или достижение возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин, открытие вклада в мобильном или интернет-банке, наличие у клиента Коробки[2] ПАО «АК БАРС» БАНК.
[1] Новые клиенты – физические лица, которые на момент заключения договора срочного вклада не имеют в ПАО «АК БАРС» БАНК действующих срочных вкладов и не имели в ПАО «АК БАРС» БАНК заключенных договоров срочных вкладов в течение последних 90 (девяносто) календарных дней.
[2] Коробка – комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании коробки ПАО “АК БАРС” БАНК, состоящий в совокупности из следующих документов: условия обслуживания коробок ПАО «АК БАРС» БАНК (далее – условия обслуживания), тарифы по обслуживанию коробок, заявление на подключение коробки ПАО “АК БАРС” БАНК. Действующие тарифы по обслуживанию коробок и условия обслуживания размещаются на официальном сайте банка в cети Интернет и/или в системе «АК БАРС Онлайн» и/или в информационном пространстве структурных подразделений банка, осуществляющих обслуживание клиентов, в доступном для ознакомления клиентов месте.
Партнерский материал.