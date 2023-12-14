Ак Барс Банк выпустил платежный стикер

С 12 декабря клиенты Ак Барс Банка могут выпустить платежный стикер — альтернативой сервису бесконтактной оплаты с помощью смартфонов.

Стикер можно оформить дополнительно к Ак Барс Карте или к Ак Барс Карте Premium.

Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают технологию NFC. Лимиты на платежи и переводы аналогичны условиям по картам банка. Также к стикеру привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка.

Стоимость выпуска платежного стикера – 699 рублей. Обслуживание бесплатное.

Фото: ПАО "АК БАРС" БАНК

Получить стикер можно в момент обращения в офис. При заказе через Ак Барс Онлайн доступна бесплатная курьерская доставка. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК