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Ак Барс Банк выпустил платежный стикер
С 12 декабря клиенты Ак Барс Банка могут выпустить платежный стикер — альтернативой сервису бесконтактной оплаты с помощью смартфонов.
Стикер можно оформить дополнительно к Ак Барс Карте или к Ак Барс Карте Premium.
Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают технологию NFC. Лимиты на платежи и переводы аналогичны условиям по картам банка. Также к стикеру привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка.
Стоимость выпуска платежного стикера – 699 рублей. Обслуживание бесплатное.
Получить стикер можно в момент обращения в офис. При заказе через Ак Барс Онлайн доступна бесплатная курьерская доставка. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК
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