Ак Барс Банк выпустил корпоративную карту для партнеров KazanExpress

Ак Барс Банк подготовил специальное предложение для партнеров маркетплейса KazanExpress. Теперь предприниматели могут открыть расчетный счет в банке и получить корпоративную карту с выгодными условиями для бизнеса.

«Мы ежедневно общаемся с клиентами, чтобы понять, с какими вопросами сталкивается бизнес. Пообщавшись с партнерами маркетплейса KazanExpress, мы подготовили специальное предложение для них — эксклюзивные скидки на обслуживание и снятие наличных в рамках „Коробки.Бизнес“», — отметила руководитель дирекции развития малого бизнеса Ак Барс Банка Ольга Туманова.

Пользователям «Коробки.Бизнес» доступны бесплатный пакет платежей для ежедневной работы, до четырех корпоративных карт, возможность не платить комиссию при остатке на счете 150 тыс. рублей, снятие наличных без комиссии до 700 тыс. рублей в месяц, бесплатные переводы физлицам до 3,5 млн рублей в месяц, пониженная ставка по быстрому беззалоговому кредиту и эквайрингу, а также онлайн-бухгалтерия и дистанционные услуги юриста от партнеров со скидкой.

При этом только партнерам KazanExpress доступна скидка 10% на обслуживание «Коробки. Бизнес», скидка до 20% на снятие наличных сверх лимита, а также уникальный дизайн корпоративной карты в стиле KazanExpress.

Оформить корпоративную карту можно в личном кабинете партнера KazanExpress, а ознакомиться с предложением по ссылке.