Ак Барс Банк выдал «Ростелекому» цифровую гарантию на платформе «Мастерчейн»

Ак Барс Банк одним из первых российских банков провёл сделку по выдаче в пользу компании «Ростелеком» цифровой банковской гарантии на базе российской блокчейн-платформы «Мастерчейн».

В числе преимуществ цифровой технологии то, что размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями — подделать или потерять документ в закрытой блокчейн-сети практически невозможно.

«Ак Барс Банк выдал цифровую банковскую гарантию в пользу нашего давнего партнера — компании „Ростелеком“, тем самым обеспечив исполнение госконтракта в рамках 223-ФЗ. Цифровые банковские гарантии позволяют ускорить процессы получения гарантий бенефициаром, а также сократить бумажный документооборот, что соответствует целям нашего банка в области устойчивого развития», — отметила руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

«Внедрение новых технологий всегда имеет совершенно практическое значение — они позволяют оптимизировать операционные расходы и получить рыночные преимущества. Электронные банковские гарантии позволят отказаться от бумажного документооборота, существенно сократят сроки предоставления гарантий и упростят процедуру их верификации», — сказал старший вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

«Мы рады приветствовать новых участников в единой российской инфраструктуре цифровых банковских гарантий — рост числа подключенных бенефициаров повышает интерес банков-гарантов и увеличивает ценность решения для финансового рынка», — прокомментировал генеральный директор «Систем распределенного реестра» Игорь Кузьмичев.

Технология блокчейн повышает привлекательность гарантийных банковских инструментов в корпоративном бизнесе. Бенефициарам больше не нужно тратить время и ресурсы на запросы в банки о подтверждении подлинности выданных гарантий. Процесс проверки гарантий проходит автоматически, а управлять циклом гарантии можно электронно.

«Мастерчейн» — первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, в которой используются российские средства криптографической защиты информации. Платформа разработана Ассоциацией «ФинТех» совместно с Банком России и участниками финансового рынка.