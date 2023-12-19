Ак Барс Банк выдает кредит на новогодние подарки

В Ак Барс Банке можно оформить потребительский кредит наличными по ставке от 3,5% до 49,3%. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — от 13 месяцев до 5 лет.

За каждый ежемесячный платеж банк начислит кешбэк до 3%. Для получения кешбэка нужно подключить одну из Коробок: «То, что нужно», «То, что хочется», «Больше, чем ожидал» и выполнять одно из условий в течение месяца.

Также с 15 ноября 2023 года по 29 декабря 2023 года Ак Барс Банк проводит акцию «Лучший подарок — это деньги!». По итогам конкурса 30 счастливчикам снизят процентную ставку на 3% на весь срок и сумму кредитования. Для участия в розыгрыше нужно оформить потребительский кредит со страхованием на сумму до 1 миллиона рублей в период акции.

Фото: ПАО "АК БАРС" БАНК

Потребительское кредитование в Ак Барс Банке доступно для граждан РФ в возрасте от 21 лет до 65 лет (окончательный срок погашения кредита не должен наступить позже дня 65-летия клиента), с регистрацией и официальным местом работы не менее 3 месяцев.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделениях Ак Барс Банка. Предварительное решение принимается в течение 5 минут. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК