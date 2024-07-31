Ак Барс Банк вручит именную стипендию для студентов вузов и ссузов

Участниками могут стать студенты разных направлений последнего курса дневного отделения высших и средних специальных учебных заведений, с оценками не ниже 4,5 баллов.

Ак Барс Банк поддерживает талантливых студентов по всему Татарстану и помогает построить карьеру, поэтому предлагает:

— ежемесячные выплаты до 5 000 рублей в течение учебного года;

— поддержку и сопровождение опытным наставником;

— доступ к образовательным курсам, лекциям и электронной библиотеке;

— возможность посещать тренинги, мастер-классы и дни развития в Корпоративном университете;

— гарантированное трудоустройство в банк по выбранному направлению.

Подать заявку и стать частью команды банка можно по ссылке.

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