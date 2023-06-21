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Ак Барс Банк возвращает кешбэк до 1,2% по ипотеке
Ак Барс Банк начисляет своим клиентам кешбэк за платеж по ипотеке – до 1499 рублей – ежемесячно. Для получения кешбэка нужно подключить одну из Коробок: «То, что нужно», «То, что хочется», «Больше, чем ожидал», и выполнять одно из условий в течение месяца.
При выполнении условий клиенты будут получать вознаграждение – от 0,5% до 1,2% от суммы платежа. Бонус начисляется в кешбэк-рублях на карту согласно условиям обслуживания Коробок
В Ак Барс Банке действует процентная ставка от 5,7%. Максимальный срок кредитования – 30 лет.
Подать заявку на ипотеку и получить предварительное решение можно дистанционно без посещения офиса.
Более подробно ознакомиться с условиями начисления кешбэк можно по ссылке. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.
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