Ак Барс Банк возвращает до 3000 рублей за автоуслуги

Ак Барс Банк запустил акцию «10% на Автоуслуги» для новых клиентов. Оплачивая услуги и товары в категории «авто» Ак Барс Картой, клиенты получат до 1500 кешбэк-рублей по итогам каждого расчетного периода.

В течение срока акции кешбэк будет выплачен два раза.

Акция проходит с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Для участия в ней клиентам банка необходимо совершать покупки в категориях: «Покупки на АЗС», «Паркинги и Гаражи», «Мойка автомобилей», «Автомобильные запчасти и аксессуары», «Автошины», «Шиномонтаж и вулканизация» и «Прокат автомобилей».

Накопленные кешбэк-рубли можно сконвертировать в рубли в личном кабинете программы лояльности по курсу: до 2500 рублей — 1 кешбэк-рубль равен 0,5 рубля, от 2500 рублей — 1 кешбэк-рубль равен 1 рублю. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.