Ак Барс Банк возвращает 5% кешбэк-рублями по потребительскому кредиту

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

С 1 июля 2024 года Ак Барс Банк проводит акцию «Платите меньше» и возвращает 5% от ежемесячного платежа по потребительскому кредиту, установленного графиком.

Кешбэк-рубли будут начисляться каждый месяц не позднее последнего календарного дня до 31 января 2025 года. Максимальная сумма возврата от суммы ежемесячного платежа — 1499 рублей.

Для получения кешбэка необходимо оформить продукт до 31 августа 2024 года и подключить Коробку «Больше, чем ожидал».

Потребительский кредит в банке доступен по ставке от 5% до 41,5% на любые цели на сумму от 30 тысяч до 5 млн рублей и на срок от 13 месяцев до 5 лет. Диапазон полной стоимости кредита — 8,782% — 41,454%.

Итоговая ставка зависит от срока кредитования, суммы, страхования и от того, получает ли клиент заработную плату на карту банка.

Оформить потребительский кредит в Ак Барс Банке могут граждане РФ от 21 лет до 65 лет (окончательный срок погашения кредита не должен наступить позже 65-летия клиента) с регистрацией в РФ, временной регистрацией в регионе присутствия банка и официальным местом работы со стажем не менее 3 месяцев.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделениях Ак Барс Банка. Решение принимается от 5 минут.

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