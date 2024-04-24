Ак Барс Банк возвращает 20% кешбэка рублями за покупки в маркетплейсах

Пользоваться кредитной картой Ак Барс Банка стало еще выгоднее. Теперь, совершая покупки в маркетплейсах, клиенты смогут вернуть 20%* кешбэка рублями — до 1 500 рублей за весь период проведения акции.

Для участия в акции необходимо одной из карт «Ак Барс карта Кредитная 115 дней», «Ак Барс карта Кредитная 55 дней», «Ак Барс 115 дней», «Ак Барс Emotion», «Ак Барс Emotion-Cross» совершить покупки в маркетплейсах на общую сумму от 5 000 до 7 500 рублей. Срок акции с 15.04.2024 по 31.05.2024.

Также по кредитным картам Ак Барс Банка первые 30 дней за покупки и услуги дополнительно начисляется кешбэк до 20%. Акция действует до 31.08.2024. Сумма кешбэка по акции суммируется с начислением 5%* в категориях**** «Магазины одежды и обуви», «Развлечения» и «Фастфуд», а в остальных категориях — 1% кешбэка.

Также по карте доступны переводы и снятие наличных без комиссии в размере 50 000 рублей — ежемесячно.

Карты бесплатны в обслуживании и оформляются в любом отделении банка. Отправьте заявку на карту по ссылке

Подробные условия акции, информацию о количестве призов, и порядке их получения узнавайте на сайте akbars.ru. ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015.

* МСС-коды: 5262, 5964, 5300

**Максимум — 2 000 кешбэк-рублей в первые 30 дней с момента оформления карты

***Максимум — 3 000 кешбэк-рублей в месяц

****МСС: 4829, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 654

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