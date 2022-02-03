Ак Барс Банк возвращает 10 рублей с каждой поездки в общественном транспорте

Участники акции «Держитесь за поручни» получают скидку за поездки в наземном общественном транспорте. Расплачиваясь картой Visa от Ак Барс Банка в автобусах, троллейбусах и трамваях, пассажир возвращает на счет своей карты 10 рублей с каждой поездки.

Кешбэк начисляется автоматически при оплате картой Visa, в том числе через встроенную услугу «Удобный проездной», а также с помощью сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или Кошелек Pay. Сначала оплата спишется по обычному тарифу, сумма скидки вернется на карту в виде рублей в течение 9 рабочих дней.

Оплатить проезд в общественном транспорте и принять участие в акции теперь можно и с помощью виртуальной транспортной карты от Ак Барс Банка. Это предоплаченная карта с лимитом пополнения 15 000 рублей, которую можно выпустить в мобильном приложении «Транспортная карта РТ».

Акция «Держитесь за поручни» проводится в пяти городах Республики Татарстан: Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Набережные Челны — и распространяется как на новые, так и на ранее выданные карты Visa Ак Барс Банка. Сумма кешбэка не ограничена.

Оформить карту и узнать об окончании акции можно по ссылке.