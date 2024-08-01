Ак Барс Банк возвращает 10% кешбэком за покупки по Детской карте жителя РТ

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

Ак Барс Банк проводит акцию «Каникулы продолжаются» по Детской карте жителя Республики Татарстан для детей от 6 до 18 лет.

Расплачиваясь картой, клиенты смогут вернуть 10% кешбэком — до 500 рублей ежемесячно. Кешбэк вернется за покупки в категориях «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Боулинг» и в других – 1% в действующей программе лояльности. Вознаграждение будет начислено по итогам каждого расчетного периода за покупки от 10 до 5 000 рублей. Акция действует с 1 августа до 31 октября 2024 года.

Детскую карту могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя Республики Татарстан в мобильном приложении, на официальном сайте и в любом отделении банка. Карта оформляется на имя юного татарстанца, а счет на имя родителя. Обслуживание карты бесплатное, кроме того, по ней можно установить лимиты на расходные операции.

К карте ребенка можно подключить образовательную карту, которой в свою очередь оплачивать питание в школьной столовой, использовать ее, как пропуск в школу, а так же настроить автоматическое пополнение образовательной карты с баланса банковской карты. Услуга уже доступна в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

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