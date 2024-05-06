Ак Барс Банк возвращает 10% кешбэком за покупки и дарит билет в парк аттракционов

Ак Барс Банк продлевает акции по Детской карте жителя Республики Татарстан для детей от 6 до 18 лет.

По акции «Всё по-взрослому» оплачивайте по карте и возвращайте 10% кешбэком — до 1 000 рублей ежемесячно. Кешбэк вернется за покупки в категориях «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы», «Прочие специализированные продовольственные магазины», «Оптово-розничные магазины (склады), гипермаркеты, маркетплейсы» и «Боулинг». Вознаграждение будет начислено по итогам каждого расчетного периода за покупки от 10 до 10 000 рублей. Акция продлена до 31.07.2024.

Клиенты оформившие Детскую карту жителя РТ по акции «Праздник аттракционов» получат бесплатный билет на посещение ребенком парка развлечений «MazaPark» https://mazapark.ru/ в Казани. Билет-промокод можно применить на кассе парка развлечений до 31.08.2024.

Детскую карту могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя Республики Татарстан в мобильном приложении, на официальном сайте и любом отделении банка. Карта оформляется на имя юного татарстанца, а счет — на имя родителя. Карта бесплатна в обслуживании и по ней можно установить лимиты на расходные операции.

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