Ак Барс Банк возобновил прием заявок по программе «Семейная ипотека»

Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Ак Барс Банк возобновил рассмотрение и выдачу семейной ипотеки по ставке от 4,99% до 5,99% годовых, которая устанавливается по согласованию с застройщиком.

Оформить ипотеку можно на срок от одного года до 30 лет с первоначальным взносом от 20,01%.

Требования к заемщику — возраст от 18 до 75 лет, официальное трудоустройство, стаж на последнем месте работы — три месяца, для индивидуальных предпринимателей/собственников бизнеса, нотариусов/адвокатов — не менее 12 месяцев.

Кроме того, Ак Барс Банк возвращает своим клиентам часть платежа по ипотеке — до 1499 кешбэк-рублей в месяц.

Для получения кешбэка нужно подключить одну из коробок, «То, что нужно», «То, что хочется» или «Больше, чем ожидал», и выполнять одно из условий.

Оформить заявку на ипотеку и подробнее ознакомиться с условиями можно в мобильном приложении, на сайте и в офисах Ак Барс Банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.