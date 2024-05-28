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Ак Барс Банк внедрил новые функции в веб-версию и приложение на Андроид
Ак Барс Банк продолжает совершенствовать веб-версию и мобильное приложение Ак Барс Онлайн на Андроид, добавляя новые опции для управления финансами:
— возможность оформления цифровой карты и расширенная география курьерской доставки пластиковых карт;
— оплату услуг образовательной картой РТ;
— контроль расходов по системе быстрых платежей;
— управление защитой от финансовых мошенничеств.
Пользователи веб-версии даже без приложения банка смогут с лёгкостью управлять деньгами с телефона. Для этого в браузере телефона нужно открыть online.akbars.ru, нажать на иконку «Поделиться» внизу экрана и выбрать «На экран „Домой“». Иконка веб-версии обеспечит постоянный доступ ко всем возможностям мобильного банкинга.
Банк рекомендует пользователям iPhone установить веб-версию или воспользоваться смартфоном на базе Андроид, чтобы иметь доступ ко всем обновлениям мобильного банка.
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