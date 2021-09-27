Ак Барс Банк вернет бизнесу комиссию за использование СБП

Ак Барс Банк стал участником госпрограммы компенсаций малому бизнесу за использование Системы быстрых платежей (СБП). Теперь предприятиям из числа малого бизнеса, имеющим расчётный счет в Ак Барс Банке, ежемесячно будет возвращаться комиссия по платежам покупателей, сделанным через СБП. Под действие программы попадают расчеты с клиентами — оплата товаров и услуг с помощью QR-кодов.

Программа компенсации комиссии на платежи через СБП запущена Минэкономразвития совместно с Банком России. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн рублей на покрытие затрат, связанных с уплатой комиссии с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Получить компенсацию смогут как действующие, так и новые клиенты Ак Барс Банка.

Ак Барс Банк активно участвует в развитии сервисов СБП. Для подключения услуги предпринимателям достаточно открыть расчетный счет в банке, выбрать и подключить удобный способ приема платежей. Денежные средства будут возвращаться автоматически на расчетный счет за предыдущий календарный месяц. Меры поддержки распространяются на предпринимателей и компании, которые являются субъектами МСП в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из важных направлений деятельности Ак Барс Банка. Мы видим возрастающую роль Системы быстрых платежей и активно участвуем в развитии ее сервисов, а также стремимся сделать использование данного сервиса максимально удобным и выгодным. Программа государственного субсидирования фактически обнуляет эквайринговые комиссии для бизнеса и стимулирует все больше предприятий использовать СБП, так как новые условия делают сотрудничество клиентов с банком эффективным, экономичным и быстрым решением для ведения их бизнеса», — отметила управляющий директор, руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.