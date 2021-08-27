Ак Барс Банк в первом полугодии увеличил прибыль до 3 млрд рублей

Ак Барс Банк опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года.

«По итогам первого полугодия Ак Барс Банк показал рост активов и прибыли, — отметил директор финансового департамента Ак Барс Банка Айрат Шарапов. — Мы отмечаем рост доли основных видов банковских доходов. Положительное влияние на результаты оказало снижение стоимости риска и стабильное качество кредитного портфеля».

В первом полугодии 2021 года банк продемонстрировал положительную динамику бизнеса. Ак Барс Банк заработал 3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 52,9% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Улучшение качества кредитного портфеля позволило сократить расходы на кредитный риск. Расходы на создание резервов сократились почти на 40% относительно первого полугодия 2020 года.

Основные финансовые результаты за I полугодие 2021 года

Объем кредитного портфеля увеличился на 18,5% с начала 2021 года и по состоянию на 30 июня 2021 года составил 282,5 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных лиц за этот период вырос на 21,2% и составил 145,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 15,8%, до 137,2 млрд рублей. В том числе ипотечные кредиты в первом полугодии выросли на 14,5%, потребительские кредиты — на 21,6%.

Чистые процентные доходы (до резервов) за первое полугодие 2021 года составили 8,7 млрд рублей, увеличившись на 30,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Чистый комиссионный доход вырос на 6,6% год к году в первом полугодии 2021 года, до 1,85 млрд рублей.

Расходы на создание резервов составили 2,0 млрд рублей против 3,2 млрд рублей годом ранее.

Собственный капитал Ак Барс Банка в первом полугодии 2021 года увеличился на 5% и по состоянию на 30 июня 2021 года достиг 84,1 млрд рублей.