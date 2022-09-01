Ак Барс Банк в 25-й раз поздравил первоклассников Татарстана с Днем знаний

В День знаний более 60 тысяч первоклассников Республики Татарстан получили в подарок от Ак Барс Банка книгу и мобильную игру на русском и татарском языках, посвященные приключениям трех друзей — Барсика, Выручалочки и Банкомаша. В этом году подарок продолжает тему экологии и называется «Барсик и его друзья. Цифровой экологический квест».

Комикс и мобильная игра помогут ребятам приобрести практические навыки экологичного образа жизни — сортировать мусор, собирать батарейки, проводить субботники, беречь растения, животных и птиц. В конце каждой мини-игры детей ждет небольшой тест, который поможет закрепить новые знания о природе.

Банк реализует проект уже 25 лет, он направлен на расширение кругозора детей, помогает в изучении государственных языков республики и служит методическим материалом для педагогов начальных классов при проведении внеклассных занятий. Книга и игра соответствуют образовательным стандартам и требованиям к материалам для детей младшего школьного возраста.

На протяжении времени проект претерпевал изменения. В начале издавалась только книга, посвященная приключениям главных героев с ребусами, шарадами и головоломками. Затем впервые была создана компьютерная игра на CD-диске, позже — веб-версия, а с 2019 года — игровое мобильное приложение.

В разные годы образовательные комплекты были посвящены биологии, цифровым технологиям, спорту, мифам и легендам, а также другим темам.

Игра доступна бесплатно на смартфоне или планшете в магазинах приложений Google Play Market, App Store и AppGallery, а также в веб-версии на компьютере по ссылке game.akbars.ru.

Также в этом году банк представил электронный экодневник для школьников Татарстана. Медиапособие предназначено как для работы в классе, так и для самостоятельного освоения материала школьниками 8-9 лет. Оно поможет сформировать у детей экологические привычки, будет прививать им любовь к окружающему миру и природе родного края. Все уроки можно пройти на сайте eco.зеленыйтатарстан.рф.

Проект реализован совместно с Минэкологии РТ и объединением «Татармультфильм».