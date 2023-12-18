Ак Барс Банк увеличил сумму кредитования по льготной ипотеке — до 30 млн

С 15 декабря 2023 года Ак Барс Банк увеличил максимальную сумму кредитования по льготным программам в следующих категориях:

— «Семейная ипотека» и «Господдержка» с 12 до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и с 6 до 15 млн рублей для других регионов России;

— «IT-ипотека» с 18 до 30 млн для объектов недвижимости в субъектах РФ с численностью более 1 млн и с 9 до 15 млн рублей для субъектов с численностью до 1 млн человек.

На ежемесячный платеж по ипотеке банк начисляет своим клиентам кешбэк — до 1 499 рублей — ежемесячно. Для получения кешбэка нужно лишь подключить одну из Коробок: «То, что нужно», «То, что хочется», «Больше, чем ожидал» и выполнять одно из условий в течение месяца.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку можно в мобильном приложении, на официальном сайте и в отделениях Ак Барс Банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК