Ак Барс Банк стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2021

Ак Барс Банк вновь получил несколько наград российской премии в сфере банковского ритейла Retail Finance Awards. Дебетовая карта Teddy Food с кешбэком в пользу бездомных животных победила в номинации «Лучший социальный проект», система видеовалидации по лицу Face2Service заняла второе место в номинации «Лучшее ИТ решение», а офис нового формата «Лучше» — второе место в категории «Выбор читателей» в номинации «Креатив года».

Teddy Food — первая в России дебетовая карта с «благотворительным» кешбэком в пользу бездомных кошек и собак. Благодаря прозрачной системе начислений владелец карты может контролировать поступления кешбэка и лично перечислять их в адрес понравившегося питомца на сайте teddyfood.com.

Face2Service — набор технологий видеовалидации для создания бесшовного клиентского пути в офисе нового формата «Лучше» в городе Казани. В набор Face2Service входит ряд технологий видеовалидации клиентов и сотрудников по лицу, призванных упростить и ускорить клиентский путь в банковской сфере в несколько раз.

Офис «Лучше» — один из первых в России банковских офисов с применением новейших цифровых технологии. Отличительная особенность офиса — новый формат общения с клиентом с интеграцией современных цифровых технологий. Офис «Лучше» стал продолжением позиционирования банка «Живите лучше».

Премии Retail Finance Awards учреждена в 2007 году журналом The Retail Finance. В этом году премия прошла четырнадцатый раз подряд. На церемонии были отмечены самые достойные представители розничного финансового бизнеса и наиболее значимые достижения в области развития финансового сектора за прошедший год.